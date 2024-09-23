Делегация ANAMA в штаб-квартире НАТО (фото)

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Начался официальный визит делегации во главе с заместителем председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Самиром Поладовым в штаб-квартиру НАТО.

В первый день визита представители ANAMA и Представительство Азербайджанской Республики при НАТО провели двусторонние встречи с руководителем отдела поддержки операциям расположенного в Люксембурге Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Альянса Орханом Муратлы и другими официальными лицами, сообщает «Азертадж».

В ходе встреч были обсуждены такие вопросы, как минная проблема, с которой столкнулся Азербайджан, финансовая и техническая помощь НАТО в ее решении, а также изучение современных технологий и применение новых методов.

При этом стороны также широко обсудили взаимный обмен опытом в области гуманитарного разминирования.