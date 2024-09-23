Израиль объявил особое положение по всей стране

Особое положение в сфере гражданской обороны вводится на всей территории Израиля из-за обстрелов со стороны Ливана дальнобойными ракетами.
Соответствующее решение, как сообщила 23 сентября государственная телерадиокомпания Kan, приняло правительство Израиля.
«В правительстве подтвердили введение особого положения в тылу во всех районах страны», — говорится в публикации.
Уточняется, что на период действия особого положения кабмин и армия наделяются широкими полномочиями по изданию инструкций, которые необходимы для спасения людей.