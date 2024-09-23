Дарья Гревцова: Запад уважает силу, а Ильхам Алиев показывает себя сильным лидером

213 Просмотров

Задача Запада – создать хаос на Южном Кавказе. Такое мнение в беседе с Minval.az высказала российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова, комментируя сегодняшнее выступление на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сделал в своей речи акцент на теме безопасности и усиления военной мощи страны.

«Заявление Ильхама Алиева было четким и конкретным. Надо понимать, что Запад уважает силу, а Ильхам Алиев показывает себя сильным лидером. Азербайджан стал победителем второй Карабахской войны, поэтому Азербайджан может вполне заявлять себя как успешный политический игрок, в том числе и на международной арене», – сказала эксперт.

Она напомнила, что Ильхам Алиев самостоятельно решил конфликт, который длился порядка 30 лет, с минимальными потерями и, конечно же, в соответствии с уставом ООН, «он сделал то, что раньше не могли сделать ни МГ ОБСЕ, ни другие международные структуры».

«Безусловно, такой посыл Ильхама Алиева, который он адресует странам Запада, будет услышан, но какие действия предпримут Франция, США и все те, кто пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, в том числе и Армения, зависит от многих обстоятельств. И надо понимать, что задача Запада – не спокойствие, безопасность и стремление к этому, а создание хаоса, которым будет легко управлять, чем занимаются уже на протяжении нескольких десятков лет США. Поэтому только сильная власть, сильный лидер и сильные позиции Азербайджана на международной арене помогут сохранить стабильность и спокойствие на Южном Кавказе», – убеждена политолог.

Говоря о наращивании военной силы, Гревцова отметила, что это дань современности, потому что без сильной армии не может быть сильного государства.

«Запад всегда будет вести кампании против стран, которые проводят независимую, самостоятельную политику. Мы видим, что азербайджанский лидер проводит политику в интересах Азербайджана, а это раздражает в первую очередь США, Францию.

Макрон проводит кампанию, направленную на дискредитацию Азербайджана. Это происходит не в первый раз и по понятным причинам, поскольку и в США, и во Франции проживает сильная армянская диаспора, которая оказывает влияние на политику, она финансирует политиков. Именно поэтому эти лидеры и политики говорят то, что выгодно армянской диаспоре», – уверена она.

Для противостояния этой кампании прежде всего, считает эксперт, необходимо, конечно, создание сильной армии: «Это понимают все, поскольку сегодня уважением пользуются те страны, у которых есть сила. Также здесь может идти речь и о мягкой силе, чем также искусно владеет Азербайджан».

«Мы видим, как руководство Азербайджана стремится показать и донести правду до всего мирового сообщества о том, что происходило и происходит в Карабахе. В Карабахе сегодня проводятся мероприятия и те, кто принимает в них участие – журналисты, политики, эксперты, парламентарии из разных государств мира, могут своими глазами увидеть, насколько искажается история, когда все СМИ подчинены армянским лоббистам. И такие форумы позволяют увидеть, кто является хозяином Карабаха. Привлечение как можно большего числа участников к такого рода мероприятиям способствует донесению правды до мирового сообщества и борьбе с теми заговорами, которые исходят от стран Запада», – отметила политолог.

Комментируя поставки вооружения из Франции в Армению, Гревцова указала на то, что этот факт не способствует стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа, а, наоборот, подогревает реваншистские настроения, показывает, что карабахская проблема якобы не решена.

«В связи с этим мы слышим, что руководство Армении часто заявляет, что азербайджанская армия сильна и что ей нужно противостоять, а в словах Алиева якобы присутствуют какие-то захватнические настроения и намерения полностью подчинить себе Армению, что, конечно же, является мифом, рассчитанным на внутреннюю аудиторию. Понимаем, что такая гонка вооружений со стороны Армении отдаляет ее от мира с Азербайджаном, создает напряженность и в международной повестке», – сказала эксперт.

По ее словам, если Армения хочет вступить в ЕС, то безопасность станет одним из главных критериев для вступления в этот союз: «Но о какой безопасности может идти речь, если Армения считает, что конфликт не завершен и ситуация сейчас опасная. Поэтому Пашиняну нужно определиться с тем, чего он реально хочет».

Говоря о настойчивых нарративах Еревана о важности МГ ОБСЕ, Гревцова отметила, что данная структура нужна Армении, чтобы показать, что конфликт якобы не закончен, что есть провокации на границе, в которых Ереван обвиняет Азербайджан, и что вообще опять могут понадобиться европейские наблюдатели и международные акторы, чтобы воцарился мир.

«Но мы все понимаем, что все эти наблюдатели – представители спецслужб, которые проникают в армянское общество и оказывают на него определенное влияние. Армения ведется на эту уловку и становится марионеткой в руках Запада, чему Запад и рад. Потому и нет с его стороны никаких разговоров о том, что МГ не нужна. На самом деле это очень интересный факт, когда на протяжении почти 30 лет МГ не приносила никакого результата, никак не решала конфликт, а лишь затягивала его. И сейчас ее сохранение кажется абсурдным. Но по мнению армянского руководства, ее сохранение даст Армении преимущество показать, что нужна новая поддержка, в том числе военная и финансовая, чтобы противостоять «агрессивному» Азербайджану», – сказала политолог.

На самом деле, по словам эксперта, это тупиковый путь, поскольку «еще никогда западные силы не приносили ничего хорошего, вмешиваясь в отношения между странами».

«Азербайджан же призывает к договоренностям с соседями и решению конфликтов непосредственно напрямую между собой, это и есть ключ к подписанию мирного договора и к разрешению многих проблем в регионе. Когда лидеры Армении и Азербайджана сядут за стол переговоров и решат, как важно поступить для блага их народов, тогда есть шансы на реальный мир, а вмешательство других стран никогда к реальному миру никого не приводило», – резюмировала Дарья Гревцова.

Алла Зейдуллаева