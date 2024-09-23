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Столтенберг против соперничества ЕС с НАТО

Столтенберг против соперничества ЕС с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Евросоюз от соперничества с альянсом. Его слова приводит Financial Times.

Он считает, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и европейские силы быстрого реагирования может отвлечь ресурсы от военного блока. «Я приветствую дополнительные усилия ЕС в сфере обороны, если они будут осуществляться таким образом, чтобы не дублировать [НАТО] и не конкурировать [с ним]», — заявил Столтенберг.

По его мнению, ЕС не должен выстраивать альтернативные оборонные структуры, такие, как силы реагирования. Он заявил, что не понимает, для чего нужны подобные конкурирующие формирования.

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