СМИ: Израиль готовит вторжение на север Ливана

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Израильское военное командование готовит наземную операцию на севере Ливана, которая предполагает захват территорий для создания буферной зоны. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

«Планы по наземному вторжению готовы, – заявил один из офицеров запаса, вовлеченный в разработку стратегии на ливанском направлении. – Однако нам еще не хватает войск здесь, чтобы осуществить эти планы». The Economist напомнил, что ранее Армия обороны Израиля перебросила две дивизии из сектора Газа на границу с Ливаном.

Журнал отметил, что, несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке после взрыва устройств связи в Ливане, речь о полноценной войне между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» пока не идет. По мнению издания, «Хезболла» в случае перехода к полномасштабным боевым действиям начнет использовать ракеты большей дальности для уничтожения целей в центральной части Израиля и станет проводить рейды на территории еврейского государства.

The Economist подчеркнул, что Израиль в свою очередь при таком развитии событий усилит бомбардировки ракетных складов и пусковых площадок «Хезболлы», а также прибегнет к ударам по гражданской инфраструктуре в надежде вызвать недовольство движением в самом Ливане. При этом, по информации журнала, в военно-политическом руководстве Израиля нет единства мнения по ситуации вокруг Ливана.

Согласно изданию, некоторые израильские высокопоставленные чиновники предлагают как можно скорее воспользоваться хаосом в «Хезболле» после ликвидации некоторых лидеров движения. В то же время более осторожные генералы и министр обороны Йоав Галант поддерживают нынешнюю стратегию, полагая, что «Хезболла» может пересмотреть свою позицию и отказаться от обстрелов территории Израиля.