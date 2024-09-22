В Кишинёве протестовали против евроинтеграции

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В Кишинёве представители молодёжного крыла оппозиционного блока «Победа» провели марш против курса президента Молдовы Майи Санду на евроинтеграцию. Об этом сообщает Sputnik.

«Этим маршем мы хотим показать, что власть должна услышать молодёжь… Молодёжь выступает против этой власти, против Санду и против интеграционных процессов», — приводит агентство слова лидера молодёжного крыла «Победы» Юрия Витнянского.

Отмечается, что демонстрантам препятствовала молдавская полиция, а маршрут акции пришлось изменить. Кроме того, некоторых иногородних участников полиция блокировала на выезде из их городов или разворачивала у Кишинёва.