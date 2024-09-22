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Главное Политика

Рейтинг Макрона рухнул

Рейтинг Макрона рухнул

Рейтинг одобрения французского президента Эммануэля Макрона пробил дно, став рекордно низким с 2018 года. Об этом информирует издание Le Journal du Dimanche (JDD), ссылаясь на свежий опрос общественного мнения от Французского института общественного мнения (Ifop).

Выяснилось, что работа Макрона в качестве президента страны устраивает лишь четверть опрошенных, при этом 75 процентов респондентов отрицательно оценили президентскую деятельность Макрона. Известно, что участниками опроса стали почти 2,1 тысячи совершеннолетних французов.

Примечательно, что основные претензии к действующему главе государства – пренебрежительное отношение к мнению народа (выбор правого Мишеля Барнье в качестве нового главы правительства, несмотря на триумф левых на недавних парламентских выборах) и роспуск парламента, приведший к хаосу в стране.

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