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Встреча Зеленского с Байденом пройдет через неделю

Встреча Зеленского с Байденом пройдет через неделю

Лидер США Джозеф Байден проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер, обнародованном в четверг, 19 сентября.

«В четверг, 26 сентября, президент Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вице-президент Харрис также отдельно встретится с Зеленским. Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США Украины в ее защите от российской агрессии.

Байден и Харрис подчеркнут свою непреклонную приверженность поддержке Украины до тех пор, «пока она не одержит победу в этой войне», отметили в Белом доме.

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