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Принц Гарри считает лучшим другом своего телохранителя

Принц Гарри считает лучшим другом своего телохранителя

После переезда в США принц Гарри остался без приятелей, с которыми он был знаком всю жизнь. Теперь у него только один близкий друг, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Гарри считает лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна. В прошлом он работал в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, в том числе королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Почти столько же времени Лэнгдаун сопровождал и Гарри. В частности, он был с ним на знаменитой вечеринке в 2012 году. В то время принц служил в армии. Перед отправкой в Афганистан он веселился с друзьями в Лас-Вегасе, играл с ними в бильярд на раздевание и остался голышом.

После переезда в США Гарри остался без государственной охраны. В 2022 году Лэнгдаун ушел из полиции и устроился в частную охранную фирму Broadstone, среди клиентов которой числятся поп-звезды Beyonce, Ариана Гранде и рэпер Jay-Z. Вскоре журналисты снова заметили его с Гарри.

У Лэнгдауна и принца Гарри прекрасные, но не бескорыстные отношения. Телохранитель получает за работу внушительную плату: несколько тысяч фунтов стерлингов в сутки.

Прежде принц Гарри считал лучшим другом Тома Инскипа по прозвищу Скиппи. Их отношения испортились, когда Скиппи посоветовал не торопиться с женитьбой на Меган Маркл. Свадьба все равно состоялась, но ни старого друга, ни его жену туда не позвали.

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