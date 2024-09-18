Путин утвердил проект соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном

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Президент России Владимир Путин принял предложение МИД, согласованное с другими профильными ведомствами, насчет подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано.

Путин разрешил МИД России в ходе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера. «Считаю целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», – указано в документе за подписью президента РФ.