Склад боеприпасов в России, который должен был выдержать ядерный взрыв, продолжает детонировать после атаки дронов

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Склад боеприпасов в Тверской области РФ, который продолжает детонировать после ночной атаки украинских дронов, был открыт в 2018 году ныне арестованным по делу о коррупции генералом Дмитрием Булгаковым. Тогда он утверждал, что склад сможет выдержать даже ядерный взрыв.

«Он обеспечивает надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва», — заявлял Булгаков.

По данным украинских СМИ, на складе хранились ракеты «Искандер», «Точка-У», КАБ и артиллерийские боеприпасы.