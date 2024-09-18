Склад боеприпасов в России, который должен был выдержать ядерный взрыв, продолжает детонировать после атаки дронов

Склад боеприпасов в Тверской области РФ, который продолжает детонировать после ночной атаки украинских дронов, был открыт в 2018 году ныне арестованным по делу о коррупции генералом Дмитрием Булгаковым. Тогда он утверждал, что склад сможет выдержать даже ядерный взрыв.
«Он обеспечивает надежное и безопасное хранение, защищает от авиационных и ракетных ударов и даже от поражающих факторов ядерного взрыва», — заявлял Булгаков.
По данным украинских СМИ, на складе хранились ракеты «Искандер», «Точка-У», КАБ и артиллерийские боеприпасы.