Украинские дроны уничтожили склад боеприпасов в РФ, вызвав мощные взрывы и землетрясение

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В ночь с 17 на 18 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская. Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.

В последнем из них сильно пострадал город Торопец. На окраине города из-за падения обломков дрона начался пожар. В результате местные власти объявили частичную эвакуацию населения и открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей.

Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области была приостановлена работа детских садов и школ.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали регион двумя ракетами и 27 БПЛА самолетного типа. Их сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Семь БПЛА самолетного типа Украина выпустила по Смоленской области. В городе Ельне беспилотник упал на проезжую часть, также БПЛА были уничтожены в Рославле. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Еще 16 дронов силы ПВО сбили над Брянской, один над Орловской и три над Белгородской областью. Всего, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по пяти регионам России (Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Орловской областям) 54 беспилотника.

Между тем источник Би-би-си в СБУ сообщил, что украинские дроны уничтожили склад с ракетами «Искандер», «Точка-У» и КАБами в Торопце.

По его словам, дроны СБУ и Сил обороны ликвидировали большой склад Минобороны России, где хранились ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Мощная детонация после удара была зафиксирована, однако остальные детали пока не поддаются независимой проверке.

В то же время в Торопце произошло землетрясение на фоне атаки БПЛА. Ночью мониторинговые сервисы зафиксировали несколько толчков, максимальная магнитуда составила 2,8 балла. Атакованный склад боеприпасов продолжает детонировать.