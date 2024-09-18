После падения Украины Молдова станет следующей, считает Бербок

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Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдовы, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

Заявление прозвучало в Кишиневе во время визита министра на конференцию о партнерстве с Молдовой. Кроме Бербок в ней участвовали главы МИД Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы.

«Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой <…> Понятно, что больше всего беспокоит здешних людей: если Украина упадет, то Молдова будет следующей страной на очереди», — пояснила она.

В рамках конференции были подписаны соглашения о предоставлении Молдове более €300 млн в виде кредитов и €80 млн в виде грантов.