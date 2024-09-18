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После падения Украины Молдова станет следующей, считает Бербок

После падения Украины Молдова станет следующей, считает Бербок

Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдовы, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

Заявление прозвучало в Кишиневе во время визита министра на конференцию о партнерстве с Молдовой. Кроме Бербок в ней участвовали главы МИД Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы.

«Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношениях с Молдовой <…> Понятно, что больше всего беспокоит здешних людей: если Украина упадет, то Молдова будет следующей страной на очереди», — пояснила она.

В рамках конференции были подписаны соглашения о предоставлении Молдове более €300 млн в виде кредитов и €80 млн в виде грантов.

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