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Дональд Трамп—младший и Роберт Кеннеди—младший настаивают на переговорах с Россией по Украине

Дональд Трамп—младший и Роберт Кеннеди—младший настаивают на переговорах с Россией по Украине

Дональд Трамп—младший и бывший независимый участник президентской гонки Роберт Кеннеди—младший призвали к началу переговоров с Россией по Украине из-за риска ядерной войны.

Об этом говорится в их статье для газеты The Hill.

«Пришло время деэскалации этого конфликта. Это важнее любых политических вопросов, о которых говорят в нашей стране. Ядерная война означала бы конец цивилизации, какой мы ее знаем, и, возможно, даже конец рода человеческого», — говорится в публикации под названием «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну в Украине и предотвратить ядерную катастрофу», – говорится в статье.

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