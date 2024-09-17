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Главное Политика

Грузия пригрозила США радикальным пересмотром политики

Грузия пригрозила США радикальным пересмотром политики

Грузия может существенно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если они примут очередное решение, наподобие введенных ранее санкций. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США в Грузии Робин Данниган.

«Было отмечено, что этим решением (введением санкций) американская сторона приблизилась к критической точке, что в случае принятия еще одного подобного решения, возможно, повлечет существенный пересмотр позиции Грузии по грузино-американским отношениям», – говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам встречи.

Премьер также выразил озабоченность решением США ввести новые санкции против граждан Грузии. Как отметил Кобахидзе, этот шаг «рассчитан на улучшение шансов [грузинской] оппозиции перед выборами, но он совершенно контрпродуктивен». В действительности, как подчеркнул премьер, санкции против граждан, в том числе силовиков, «и шансам оппозиции перед выборами не помогут, и правящую команду не напугают».

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