Delta Airlines требует от будущих стюардесс надевать «надлежащее» нижнее белье

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Американская авиакомпания Delta Airlines напомнила кандидаткам на должность стюардессы о необходимости надевать нижнее белье на собеседования. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В распоряжение издания попал двухстраничный документ под названием «Подтверждение требований к внешнему виду», в котором подробно объясняется, как должны выглядеть кандидаты, когда они приходят к рекрутерам Delta.

В частности, желающих устроиться на работу стюардессами женщин попросили носить на собеседование «надлежащее» нижнее белье, которое не будет видно. Кроме того, им рекомендовали не ругаться матом, не надевать слишком короткие юбки и не использовать жевательную резинку.

Также кандидатки должны быть с чистыми, аккуратными и подстриженными ногтями, волосами естественных оттенков и без татуировок, которые не могут быть скрыты униформой или водостойким макияжем. Мужчинам и женщинам разрешается иметь один пирсинг в носу и две серьги в каждом ухе.

«Обслуживание клиентов начинается с того момента, как бортпроводник надевает свою форму Чтобы обеспечить приверженность бренду Delta и обслуживанию клиентов, мы разработали обновленные требования к внешнему виду для собеседования», — говорится в документе.