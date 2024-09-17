СМИ: Шойгу подтвердил поддержку политики Ирана по коридорам с Азербайджаном |
Столтенберг: Удары Киева вглубь России не втянут НАТО в конфликт с Москвой |
Азербайджан выделит на оборону и безопасность более 6,6 млрд |
Минфин обнародовал параметры сводного бюджета Азербайджана |
МИД: Мероприятия Азербайджана соответствовали международному праву |
Бюльбюльоглу стал Народным артистом Башкортостана |
Десятки боевиков «Хезболлы» погибли при взрывах раций, спровоцированных Израилем (фото, видео 18+) |
Турецкий генерал принял Намига Исламзаде (фото) |
Зеленский поругался с главой МИД Польши |
Главное Мир

Delta Airlines требует от будущих стюардесс надевать «надлежащее» нижнее белье

Delta Airlines требует от будущих стюардесс надевать «надлежащее» нижнее белье

Американская авиакомпания Delta Airlines напомнила кандидаткам на должность стюардессы о необходимости надевать нижнее белье на собеседования. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В распоряжение издания попал двухстраничный документ под названием «Подтверждение требований к внешнему виду», в котором подробно объясняется, как должны выглядеть кандидаты, когда они приходят к рекрутерам Delta.

В частности, желающих устроиться на работу стюардессами женщин попросили носить на собеседование «надлежащее» нижнее белье, которое не будет видно. Кроме того, им рекомендовали не ругаться матом, не надевать слишком короткие юбки и не использовать жевательную резинку.

Также кандидатки должны быть с чистыми, аккуратными и подстриженными ногтями, волосами естественных оттенков и без татуировок, которые не могут быть скрыты униформой или водостойким макияжем. Мужчинам и женщинам разрешается иметь один пирсинг в носу и две серьги в каждом ухе.

«Обслуживание клиентов начинается с того момента, как бортпроводник надевает свою форму Чтобы обеспечить приверженность бренду Delta и обслуживанию клиентов, мы разработали обновленные требования к внешнему виду для собеседования», — говорится в документе.

Теги:
Из этой рубрики
Иран смягчает требования по поводу обязательного ношения хиджаба
Мир

Иран смягчает требования по поводу обязательного ношения хиджаба

2024/09/17, 21:55
Delta Airlines требует от будущих стюардесс надевать «надлежащее» нижнее белье
Мир

Delta Airlines требует от будущих стюардесс надевать «надлежащее» нижнее белье

2024/09/17, 21:30
Оправдательный приговор Саргсяну обжаловали
Мир

Оправдательный приговор Саргсяну обжаловали

2024/09/17, 21:05
Симоньян лишилась аккаунтов в Facebook и Instagram
Мир

Симоньян лишилась аккаунтов в Facebook и Instagram

2024/09/17, 21:01
В ООН выразили обеспокоенность чередой взрывов пейджеров в Ливане
Мир

В ООН выразили обеспокоенность чередой взрывов пейджеров в Ливане

2024/09/17, 20:42
Взрывы пейджеров в Ливане обошли стороной Насруллу
Мир

Взрывы пейджеров в Ливане обошли стороной Насруллу

2024/09/17, 20:35
"Хезболла" винит Израиль во взрывах пейджеров и грозит возмездием
Мир

«Хезболла» винит Израиль во взрывах пейджеров и грозит возмездием

2024/09/17, 20:25
Лукашенко: Нападение на Беларусь - это третья мировая война
Мир

Лукашенко: Нападение на Беларусь – это третья мировая война

2024/09/17, 20:00
Тысячи человек пострадали при детонации пейджеров в Ливане, 8 погибли
Мир

Тысячи человек пострадали при детонации пейджеров в Ливане, 8 погибли

2024/09/17, 19:49