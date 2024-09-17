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Залужный выступал против Курской операции

Залужный выступал против Курской операции

По информации издания Politico, два высокопоставленных украинских военных чиновника подтвердили, что в начале года президент Владимир Зеленский обсуждал возможность наступления в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимавший эту должность на тот момент, выступил против, полагая, что у операции не было «четкого второго шага» после прорыва украинских подразделений через границу.

«Залужный так и не получил четкого ответа от Зеленского и считал, что это может стать авантюрой», — заявил один из источников Politico.

Против операции также выступил уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов. Источники сообщили, что он опасался за уязвимость своей бригады на российской территории и возможные большие потери.

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