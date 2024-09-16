Зеленский: План победы готов более чем на 90%

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План победы Украины в войне с Россией готов более чем на 90%. На следующей неделе его представят союзникам.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«В течение всего дня в разных форматах – совещания по подготовке нашего, украинского, плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению», – сказал Зеленский.

По его словам, необходимые для Украины шаги уже четко определены.

«То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира. Для каждого шага есть четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано» , – рассказал президент.

Он отметил, что в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право.

«Уже на следующую неделю мы готовим план победы для представления союзникам», – добавил Зеленский.