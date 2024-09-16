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Вашингтон обложил санкциями граждан Грузии

Вашингтон обложил санкциями граждан Грузии

Министерство финансов США в понедельник ввело санкции против двух правительственных чиновников Грузии и двух членов пророссийского ультраправого движения, которые якобы были причастны к насильственным подавлениям протестов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении минфина говорится, что финансовые санкции направлены против начальника департамента специальных операций Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури, которые руководили силами безопасности, подавлявшими весенние протесты. Также под санкции попали основатель медиакомпании Alt-Info Константин Моргошия и связанный с ним «медиаперсонаж» Зураб Махарадзе. Их обвиняют в распространении дезинформации, разжигании ненависти и угроз.

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