Еще одна версия стрельбы рядом с Трампом

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Газета New York Post отредактировала свою заметку по поводу стрельбы на полях или недалеко от гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде. Теперь в материале говорится, что стрельбу открыл агент Секретной службы, когда увидел подозрительного человека.

У неизвестного заметили нечто, что напоминало пистолет. После этого агент открыл огонь и сделал несколько выстрелов. Трампа доставили в безопасное место. В то же время неясно, была ли стрельба на самом поле в гольф-клубе или неподалеку от него, отмечает издание. Подозрительного мужчину, у которого могло быть оружие, задержали.