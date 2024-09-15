В Ла-Манше утонули восемь мигрантов

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По меньшей мере восемь мигрантов погибли у берегов Франции при попытке пересечь пролив Ла-Манш. Об этом передаёт Sky News.

Отмечается, что удалось спасти 51 человека. Шестеро из них, включая ребёнка в возрасте десять месяцев, доставлены в больницы.

Всего за 24 часа с вечера пятницы 13 сентября, по словам французских властей, были спасены около 200 мигрантов.

За сутки в субботу к берегам Великобритании через пролив Ла-Манш прибыл 801 человек на 14 лодках. Это стало вторым по величине показателем по числу прибывших мигрантов за 24 часа в 2024 году.