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Главное Мир

Одесса во власти сильнейшего ливня (видео)

Одесса во власти сильнейшего ливня (видео)

Кроме непогоды в Европе, сильный ливень затопил и Одессу 15 сентября. Некоторые прятались от нахлынувшей воды, забравшись на крыши авто. Об этом пишут «Укргидрометцентр» и «Одесса. Официально».

О том, что в Одессе ожидается сильный ливень, сообщалось еще утром.

«В последующие 1-3 часа в Одессе и области ожидается значительный дождь, местами сильный ливень, во время грозы порывы 15-20 м/с», – говорилось в сообщении «Укргидрометцентра».

Синоптики предупреждали, что видимость в дождь будет не более 200-500 м.

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