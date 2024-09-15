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«Сдались, как девочки». Алаудинова разъярили пленные чеченцы (видео)

«Сдались, как девочки». Алаудинова разъярили пленные чеченцы (видео)

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов разозлился из-за просьб попавших в украинский плен чеченских бойцов вытащить их. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Военный сообщил, что ему прислали несколько роликов, где представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чеченскую Республику, чтобы пообщаться с родными.

«И там идет установка: «Скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять»», — сказал он.

Генерал-майор признался, что «пришел в ярость», услышав эти слова.

Он отметил, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. При этом он выразил мнение, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью.

Алаудинов также заявил, что никак не уважает экс-бойцов «Ахмата», которые добровольно сдались противнику. По его словам, они заблуждаются, если думают, что он «стал бы ходатайствовать или просить или что-то делать», чтобы вызволить их из плена.

«Я не считаю, что вы заслуживаете даже жизни, потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы, и сдались, как девочки, в плен, как вы собираетесь вообще жить?» — добавил генерал-майор.

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