Мелания Трамп ополчилась против ФБР (видео)

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Федеральное бюро расследований, проведя обыск в доме в Мар-а-Лаго, нарушило право на частную жизнь. Такое обвинение озвучила супруга кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания на своей странице в социальной сети X.

«Никогда не могла себе представить, что в мою частную жизнь вторгнутся власти здесь, в Америке. ФБР нагрянуло в мой дом во Флориде и обыскало мои личные вещи», — заявила Мелания Трамп.

Она подчеркнула, что эта ситуация является напоминанием о необходимости уважать свободу и права американцев.

Обыски в доме в Мар-а-Лаго прошли в августе 2022 года в рамках расследования в отношении Трампа.