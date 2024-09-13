Попавшим под санкции США российским СМИ разрешили продолжать работу в стране

124 Просмотров

В Госдепартаменте США заявили, что российские средства массовой информации, против которых были введены санкционные меры, могут продолжать заниматься журналистской деятельностью на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с генеральной лицензией 25F ранее объявленные организации, попавшие под санкционные действия, могут продолжать заниматься журналистикой и деятельность в сфере медиа, не запрещенной рестрикциями США.

13 сентября Соединенные Штаты ввели санкционные меры против медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Также рестрикции были введены против АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее гендиректора Нелли Парутенко.