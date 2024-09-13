Азербайджан увеличил экспорт газа с «Шахдениз»

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В январе-августе 2024 года в Азербайджане по магистральным газопроводам было транспортировано 26 476,3 млн. кубометров газа, что по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года меньше на 2,3%.

По данным Государственного комитета по статистике, 56,2% транспортировки газа было осуществлено по Южно-Кавказскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

По этому трубопроводу поставляется газ, добываемый на газоконденсатном месторождении «Шахдениз».

Так, за отчетный период по этому трубопроводу было транспортировано 14 875,8 млн. кубометров газа (рост на 2%).