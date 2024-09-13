А что, так можно было? В Париже по примеру армян хотят присвоить архитектурный памятник Рима

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Париж попал в довольно комичную ситуацию в результате тесных сестринских связей с Арменией. Армяне, известные своими старыми плохими привычками все присваивать, успешно заразили этим вирусом французов. Так, в СМИ появилось забавное сообщение о том, что Счетная палата Парижа предположила, что Испанская лестница в центре Рима может принадлежать Франции.

Как сообщает газета Corriere della Sera, в докладе этого контрольного органа говорится, что знаменитый архитектурный памятник, воздвигнутый на одноименной площади в 1721-1725 годах в стиле позднего барокко, не только появился благодаря французским деньгам, но и поддерживался долгие годы французской религиозной организацией в Риме Pii Stabilimenti. Теперь французская сторона хочет более четко определить и статус лестницы в почти 140 ступеней. Хотя принадлежность лестницы папскому государству, которое существовало вплоть до объединения Италии, отстаивали еще Папы Римские, а открывал ее к Юбилейному году христианства в 1725 году Папа Бенедикт XIII.

Надо сказать, что представители Италии с иронией отнеслись к такому «пересчету» Парижа и предложили пересчитать итальянские произведения искусства в Лувре.

Как говорится, парижская Счетная палата подтвердила родственные связи Франции с Арменией, которые начали давать всходы. Французы, будучи сильно впечатлительной нацией, быстро впитали обыкновение своей армянской сестры оттяпать что-то понравившееся, и чем древнее, тем лучше. Итальянцам, и не только им, на самом деле стоит серьезно насторожиться, поскольку такого рода предъявы имеют недалекую перспективу множиться.

Армяне, которые твердо убеждены в том, что история христианства началась именно с них, а Иисус Христос – никто иной, как армянин, хорошему не научат. Каждый уважающий себя армянин, в силу заложенной в него атрофированной наследственности, искренне верит, что именно представители этого «наидревнейшего» народа являются прародителями рода человеческого, а также всего прекрасного и полезного на земле. Армянский народ за время своего существования (а как известно, существует он настолько давно, что даже сами армяне затрудняются назвать точный период генезиса) закрепил за собой несколько адаптированный под воспаленное сознание, но вполне подходящий лозунг «Пришел, увидел, присвоил». Армян нисколько не смущает, что практически все их бредовые истории, басни и россказни, с серьезным видом передающиеся из уст в уста и не только, превращаются в очередной анекдот.

Давняя закостенелая традиция этого народа, чертовски изобретательного по части плагиата, захвата и наглого посягательства на чужое, похоже, имеет все шансы упрочиться и во Франции. Наличие большого числа армян в этой европейской стране только поспособствует росту занятных претензий от французской стороны в адрес не только итальянцев, поскольку дурной пример ненасытной до всего чужого армянской сестренки оказался заразительным. Аппетиты будут расти, зато у Парижа могут появиться все шансы внести непосильный вклад в формирование «французского радио» по образцу легендарного армянского.

Мы совсем не удивимся, если вскоре, к удивлению самих же французов, итальянская лестница, ставшая по мановению парижской палочки французской, внезапно превратится в армянскую, причем с приведением всех исторических и архитектурных подробностей древнего Хаястана. А как иначе, если все, что окружает нас сегодня, имеет армянское происхождение? Поэтому ждем сообщений о том, что Испанская лестница в Риме на самом деле армянская, потому как и позднее барокко, и раннее, а также рококо – чисто армянские стили, что легко просматривается в витиеватых и пышных деталях роскошных лепнин.

Да, благодаря воспаленному мозгу и больной фантазии армян, ворвавшейся в сознание родственной Франции, не исключено, что человечество ждет еще много сюрпризов с пометкой made in Armenia. Уж точно свое армяне забрали, когда спешно покидали азербайджанский Карабах – оставив военную технику, они принялись грузить самое ценное – унитазы.

Как показывает пример Испанской лестницы в центре Рима, ничто не застраховано от того, что армяне, либо французы без намека на смущение наделят его сомнительным армянским, а то и французским происхождением.

Алла Зейдуллаева