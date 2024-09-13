Таец залез на дерево за плодами и запутался в кроне на 10 часов

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В Таиланде сосед спас мужчину, который застрял на дереве и просидел там несколько часов. Об этом пишет The Thaiger.

Вечером в пятницу, 6 сентября, 46-летний мужчина по имени Фонгсаторн из провинции Чайяпхум отправился на мотоцикле в поле, чтобы собрать плоды шлейхеров трехпарных — деревьев, которые также называют цейлонским дубом.

Он забрался на верхушку высокого дерева и начал сбор, однако вскоре оступился, упал, запутался в кроне дерева и не смог самостоятельно освободиться. Только на следующее утро Фонгсаторна заметил сосед, проходивший мимо, и вызвал спасателей. Сотрудникам экстренных служб понадобилось использовать кран, чтобы подобраться к тайцу, освободить его и спустить на землю.