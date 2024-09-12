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Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос (фото, видео)

Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос (фото, видео)

Два члена экипажа американского многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, сегодня вышли в открытый космос. Об этом сообщила компания SpaceX.

В рамках коммерческой миссии Polaris Dawn впервые в истории совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Сообщается, что в космос вышли миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис. Выход начался, когда корабль находился на высоте более 700 км над Землей. Он продлится около двух часов.

Для проведения этой операции кабина корабля Crew Dragon, у которого нет воздушного шлюза, была разгерметизирована, а экипаж перед этим облачился в скафандры, созданные компанией SpaceX.

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