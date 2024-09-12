Пенсия повысится, но ненамного

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Ежегодная индексация всех видов пенсий по итогам 2024 года может быть ниже 10%. Депутат Вугар Байрамов разъяснил, на сколько может повыситься пенсия со следующего года. Отметим, что этот вопрос всегда вызывает интерес среди населения.

Комментируя его на своей странице в соцсети, парламентарий привел показатели среднемесячного роста номинальной заработной платы за семь месяцев 2024 года, что составило 8,3%. Именно этот параметр является основным для изменения пенсии в Азербайджане.

«Трудовые пенсии индексируются каждый год в январе и корректируются с учетом процента роста среднемесячной заработной платы в предыдущем году», -пояснил депутат.

С 1 января 2025 года повысятся все виды трудовых пенсий в соответствии с процентным увеличением среднемесячной заработной платы в этом году. Окончательный годовой показатель на 2024 год будет объявлен в начале следующего года. Возможные изменения размеров зарплаты ближе к концу этого года также могут повлиять на процент среднегодовой заработной платы. Более конкретные цифры станут известны ближе к концу года.

Трудовые пенсии увеличиваются в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы, а пенсионный капитал – в зависимости от роста уровня инфляции.

По состоянию на 1 июля текущего года на учете в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 млн. 101 тыс. пенсионеров (на 1 июля прошлого года – 1 096,6 тыс.), что составляет 10,8% населения страны.

Поданным Госкомстат, из них 64,4% получают пенсии по возрасту, 23,3% – по инвалидности, 12,3% – в связи с потерей главы семьи. Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 12,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 491,3 маната и составил 49% среднемесячной зарплаты.

По состоянию на 1 июля число получателей пособий по возрасту составляет 152,1 тыс. человек (на 1 июля прошлого года 137,6 тыс.), по инвалидности – 219,2 тыс. человек, 44 тыс. из которых получили инвалидность до 18 лет (в прошлом году соответственно 215,2 тыс. и 47,1 тыс.), в связи с потерей главы семьи – 54,5 тыс. человек (в прошлом году 54,7 тыс.), а по другим видам пособий – 22,6 тыс. (в прошлом году 25,8 тыс.).

Стипендии президента Азербайджана присуждены 397,4 тыс. лиц.