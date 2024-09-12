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Политолог Гревцова о причине обстрела азербайджанских позиций армянскими силами

Политолог Гревцова о причине обстрела азербайджанских позиций армянскими силами

Армения, совершая очередную провокацию против Азербайджана, обстреливая его территории, хочет продемонстрировать и своему населению, и мировому сообществу, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не решен, поэтому Ереван нуждается в помощи своих партнеров. Такое мнение в беседе с Minval.az высказала российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова, комментируя участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Армении позиций азербайджанской армии.

«Конечно же, мы видим, что эта помощь со стороны Запада Армении оказывается. Армения очень активно сейчас вооружается – идут поставки оружия из Франции. Запад хочет сделать из Армении некий вооруженный форпост на Южном Кавказе. Здесь мы видим, что рядом находятся такие страны, как Россия, Иран, Турция, Азербайджан, которые ведут неподконтрольную Западу независимую политику. Естественно, при таком раскладе сделать из Армении некий наблюдательный пункт, либо вооруженный форпост рядом с перечисленными странами, конечно же, было бы для Запада очень выгодным вариантом. В принципе именно этого Запад сейчас и добивается», – считает эксперт.

Кроме того, по словам политолога, Армения часто на словах заявляет одно, а на деле оказывается совершенно другое: «Те соглашения, которые были подписаны после 44-дневной войны, к сожалению, не полностью соблюдались».

«Это такая хитрая политическая игра армянского руководства, когда пытаются делать то, что выгодно им, а в целом их западным партнерам, точнее, кураторам, если можно так выразиться», – сказала Д.Гревцова.

Эксперт отметила, что в России наблюдают разворот Армении от Москвы в сторону Запада: «Мы видим, как Армения разворачивается от России в сторону Запада. Она обижена на РФ за то, что та не помогла ей во время Второй Карабахской войны, хотя и не должна была помогать ни по каким договоренностям. Но этот миф активно продвигается в армянском обществе специально, чтобы сделать Армению подконтрольной Западу».

Что касается обстрелов, политолог считает, что Ереван пытается таким образом извлечь для себя выгоду. «Такие обстрелы, которые часто происходят, конечно, могут быть поводом для того, чтобы созвать наблюдательную комиссию с привлечением наблюдателей и от Евросоюза, и от других государств, усилить внутреннее проникновение в Армению, в руководство Армении. Мы же знаем, что там уже есть представители западных спецслужб, которые воспользуются моментом, безусловно», – выражает уверенность эксперт.

Кроме того, по словам политолога, также это может быть поводом для предложения подписания договора о ненападении, что может звучать в риторике армянских властей.

«Кроме того, они такими действиями, конечно, оправдывают стремительное вооружение и финансовую поддержку со стороны Запада, тем самым показывая, что конфликт еще не решен. Армения хочет показать, что Азербайджан может быть агрессивным, и Армению надо защищать», – убеждена Д.Гревцова.

Касаясь вопроса подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку, политолог сказала, что и тут премьер Армении использует хитрость: «Также мы видим, что Пашинян хочет частично подписать мир с Азербайджаном, снова используя свою хитрую риторику, когда без изменений в Конституцию он сделает вид, что якобы конфликт решил. Но придет другой руководитель, который скажет, что сделанное Пашиняном не имеет значения, поскольку Конституция важнее, а согласно ей складывается иная картина».

«Таким образом, все начнется сначала. А частичный мир не нужен Азербайджану. Конечно, надо добиваться полноправного и полноценного мира, обеспечения стабильности и безопасности в регионе», – резюмировала Дарья Гревцова.

Алла Зейдуллаева

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