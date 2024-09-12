Турция поставила 100 тыс. кепок для предвыборной кампании Трампа

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Турецкие производители поставили предвыборному штабу экс-президента США Дональда Трампа 100 тыс. красных кепок с надписью Make America Great Again.

Об этом рассказал газете Dunya председатель Ассоциации производителей рекламной и промопродукции Турции Promotürk Мехмет Юджетюрк.

«Кепки, которые Трамп использовал в своей предвыборной кампании, раздавал своим сторонникам и носил сам, были произведены в Турции. На этикетке есть соответствующая надпись Made in Türkiye. Их пошили в компании Zirve Şapka из Адыямана», – сообщил он.

Глава ассоциации отметил, что на производстве в этой компании работает 600 человек, производящих около 12 млн головных уборов ежегодно. «Кепки для штаба Трампа фирма произвела в течение недели. И 100 тыс. единиц этой продукции были в течение месяца поставлены агентству, занимающемуся кампанией Трампа», – добавил Юджетюрк.

Он также отметил, что в целом в секторе производства рекламной, промоутерской и сувенирной продукции в Турции заняты около 500 тыс. человек. Такие товары, по его словам, востребованы как внутри республики, так и активно заказываются другими странами. Ассоциация рассчитывает довести объемы экспорта до $10 млрд.

Газета добавляет, что с приближением президентских выборов в США увеличился спрос на продукцию промосектора из Турции. Местные производители в связи с этим начали экспортировать в Америку существенные объемы рекламной и сувенирной продукции, флагов, вымпелов, ручек, кружек и брелоков.