За убийство в Саратове азербайджанец получил 6 лет тюрьмы

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В Заводском районе Саратова вынесли приговор азербайджанцу, который, находясь в заведении, поссорился с одним из посетителей и причинил ему смертельные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации следствия, 17 октября 2023 года иностранный гражданин находился в одном из заведений на площади Орджоникидзе. Между мужчиной и одним из посетителей возник конфликт. В результате обвиняемый принялся неоднократно наносить своему оппоненту удары по голове. Позже, 24 октября, стало известно, что потерпевший скончался в медицинском учреждении, несмотря на оказанную своевременную медицинскую помощь.

Иностранца признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть) и назначили ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.