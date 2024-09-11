МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана

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ЕС до сих пор не расследовал убийства протестующих на акции «желтых жилетов» во Франции, пытки против местного населения в заморских территориях в результате неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции в структурах ЕС, факты исламофобии и нападений на мусульман, и не обозначил адекватной позиции по этим проблемам.

Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно заявления Европейского Союза, озвученного в ходе заседания Комитета министров Совета Европы 11 сентября со ссылкой на публичное заявление Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (КПП) от 3 июля.

«C сожалением отмечаем, что безучастность ЕС на фоне нарушения фундаментальных прав и свобод человека в Армении, которой покровительствует европейская сторона, случаев гибели людей в тюрьмах в результате политических преследований, а также преследований политиков и членов их семей, является ярким примером двойных стандартов.

На фоне вышесказанного, такие предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. В частности, клеветническая кампания против Азербайджана в преддверии мероприятия COP29 является явным показателем предвзятости против нашей страны», – отметил А.Гаджизаде.