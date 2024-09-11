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МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана

МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана

ЕС до сих пор не расследовал убийства протестующих на акции «желтых жилетов» во Франции, пытки против местного населения в заморских территориях в результате неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции в структурах ЕС, факты исламофобии и нападений на мусульман, и не обозначил адекватной позиции по этим проблемам.

Об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде относительно заявления Европейского Союза, озвученного в ходе заседания Комитета министров Совета Европы 11 сентября со ссылкой на публичное заявление Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (КПП) от 3 июля.

«C сожалением отмечаем, что безучастность ЕС на фоне нарушения фундаментальных прав и свобод человека в Армении, которой покровительствует европейская сторона, случаев гибели людей в тюрьмах в результате политических преследований, а также преследований политиков и членов их семей, является ярким примером двойных стандартов.

На фоне вышесказанного, такие предвзятые и несправедливые заявления ЕС расцениваются как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. В частности, клеветническая кампания против Азербайджана в преддверии мероприятия COP29 является явным показателем предвзятости против нашей страны», – отметил А.Гаджизаде.

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