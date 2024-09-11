Украина получит от США более $700 млн

США окажут финансовую поддержку Украине. В этот раз сумма пособия предусматривает предоставление более 700 миллионов долларов.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.
По данным Блинкена, часть помощи будет направлена на укрепление энергосистемы, которую Россия неоднократно подвергала ударам в преддверии ожидаемой тяжелой зимы.
В общей сложности энергетическая поддержка в размере 325 млн долларов поможет
отремонтировать и восстановить украинские энергогенерирующие мощности,
обеспечить резервное питание в чрезвычайных ситуациях,
усилить физическую сохранность энергетической инфраструктуры.
В то же время около 290 млн долларов пойдут на финансирование программ обеспечения продовольствием, водой, жильем, здравоохранением и образованием для нуждающихся в стране украинцев и беженцев за ее пределами.
И остальная помощь, а это 102 млн долларов, будет направлена на мероприятия по разминированию.