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Зеленский не может подтвердить удары России иранскими ракетами

Зеленский не может подтвердить удары России иранскими ракетами

Разведки стран-партнеров получили информацию о получении Россией иранских ракет. В настоящее время этой информацией владеет и Украина.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.

«По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров», – отметил президент.

Зеленский отметил, что пока не может подтвердить применение соответствующих ракет.

«Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. Насчет применения иранских ракет деталей пока других нет», – пояснил он.

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