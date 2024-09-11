Шольц заявил, что Германия нуждается в мигрантах

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту проводимой его правительством миграционной политики и подчеркнул, что страна нуждается в иммигрантах.

Об этом он заявил на дебатах по бюджету в Бундестаге, передает ТАСС.

«В мире нет страны с сокращающимся трудоспособным населением, которая имела бы экономический рост. Это истина, с которой мы сталкиваемся», – сказал Шольц. В то же время, по его словам, контроль необходим. «Мы являемся страной, которая предоставляет защиту тем, кто подвергается политическим преследованиям, кто борется за свою жизнь, кто должен спасать свою жизнь, и это закреплено в нашем Основном законе, и мы не выносим это на обсуждение», – констатировал канцлер.

По этой причине, как добавил он, космополитизм необходим. «Но космополитизм не означает, что каждый, кто хочет, может приехать. Мы должны иметь возможность выбирать, кто приезжает в Германию. Я говорю это здесь совершенно ясно», – подчеркнул Шольц. Сокращение рабочей силы, по его мнению, вызовет серьезные экономические проблемы. В некоторых отраслях промышленности существует риск того, что рабочая сила сократится вдвое всего за несколько десятилетий, предупредил глава правительства ФРГ. «Как и в Канаде, и США, цель правительства ФРГ такова: мы хотим, чтобы здесь можно было заниматься чем-то, изучать немецкий язык, подчиняться законам, зарабатывать на жизнь, а также иметь право голоса», – резюмировал канцлер.