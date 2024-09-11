В России ответили Ирану по поводу Зангезурского коридора |
Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев |
СМИ: Киев получит разрешение бить ракетами ATACMS по России |
Украина может разорвать дипотношения с Ираном |
Баку обвинил Пашиняна в искажении действительности |
В Румынии отмечают роль Азербайджана в европейской энергобезопасности |
Гасанов: Реваншистские действия Армении все еще продолжаются |
Сийярто предложил подписать мирный договор между Баку и Ереваном в Будапеште |
Путин согласился на предложение Турции, Украина отказалась |
Главное Мир

Шольц заявил, что Германия нуждается в мигрантах

Шольц заявил, что Германия нуждается в мигрантах

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту проводимой его правительством миграционной политики и подчеркнул, что страна нуждается в иммигрантах.

Об этом он заявил на дебатах по бюджету в Бундестаге, передает ТАСС.

«В мире нет страны с сокращающимся трудоспособным населением, которая имела бы экономический рост. Это истина, с которой мы сталкиваемся», – сказал Шольц. В то же время, по его словам, контроль необходим. «Мы являемся страной, которая предоставляет защиту тем, кто подвергается политическим преследованиям, кто борется за свою жизнь, кто должен спасать свою жизнь, и это закреплено в нашем Основном законе, и мы не выносим это на обсуждение», – констатировал канцлер.

По этой причине, как добавил он, космополитизм необходим. «Но космополитизм не означает, что каждый, кто хочет, может приехать. Мы должны иметь возможность выбирать, кто приезжает в Германию. Я говорю это здесь совершенно ясно», – подчеркнул Шольц. Сокращение рабочей силы, по его мнению, вызовет серьезные экономические проблемы. В некоторых отраслях промышленности существует риск того, что рабочая сила сократится вдвое всего за несколько десятилетий, предупредил глава правительства ФРГ. «Как и в Канаде, и США, цель правительства ФРГ такова: мы хотим, чтобы здесь можно было заниматься чем-то, изучать немецкий язык, подчиняться законам, зарабатывать на жизнь, а также иметь право голоса», – резюмировал канцлер.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган: Турция поддерживает возвращение Крыма Украине
Мир

Эрдоган: Турция поддерживает возвращение Крыма Украине

2024/09/11, 14:57
Шольц заявил, что Германия нуждается в мигрантах
Мир

Шольц заявил, что Германия нуждается в мигрантах

2024/09/11, 14:35
В России отказались отправлять Стрелкова из колонии на войну
Мир

В России отказались отправлять Стрелкова из колонии на войну

2024/09/11, 14:34
Раскрыто особое требование Путина для официального визита в Турцию
Мир

Раскрыто особое требование Путина для официального визита в Турцию

2024/09/11, 14:22
Джаббаров встретился с исполнительным директором ЕБРР по региону
Мир

Джаббаров встретился с исполнительным директором ЕБРР по региону

2024/09/11, 14:15
Кремль: Россия ответит на удары по своей территории соответствующим образом
Мир

Кремль: Россия ответит на удары по своей территории соответствующим образом

2024/09/11, 13:39
Франция готовится к вторжению в Африку
Мир

Франция готовится к вторжению в Африку

2024/09/11, 13:25
Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
Мир

Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев

2024/09/11, 13:24
Жаркие дебаты между Трампом и Харрис: взаимные упреки и обвинения
Мир

Жаркие дебаты между Трампом и Харрис: взаимные упреки и обвинения

2024/09/11, 12:58