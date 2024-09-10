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Йоав Галант требует временного перемирия с ХАМАС

Йоав Галант требует временного перемирия с ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант выступает за заключение ограниченного по продолжительности перемирия с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает во вторник Associated Press.

«Израилю следует добиться соглашения, которое обеспечит шестинедельную паузу в боевых действиях и позволит вернуть из Газы заложников», – заявил министр.

По его словам, после такого шестинедельного перемирия «мы сохраним за собой право проводить боевые операции и выполнять поставленные задачи, в том числе задачу об уничтожении ХАМАС».

По мнению Галанта, военное крыло этой группировки в настоящее время уже не может действовать организованным образом. «Тем не менее, Израиль продолжает сражаться с террористами ХАМАС и преследовать их лидера», – добавил министр.

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Йоав Галант требует временного перемирия с ХАМАС
Мир

Йоав Галант требует временного перемирия с ХАМАС

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