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Ильхам Алиев уверен в углублении отношений с Алжиром

Ильхам Алиев уверен в углублении отношений с Алжиром

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Алжирской Народной Демократической Республики. Ваша убедительная победа на выборах является наглядным проявлением большой веры и доверия алжирского народа к Вам лично и проводимому Вами политическому курсу.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-алжирских отношений дружбы и сотрудничества. Сегодняшний уровень наших межгосударственных отношений вызывает удовлетворение.

Уверен, что в интересах наших народов мы будем и впредь успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление отношений между нашими странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо братского народа Алжира.

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