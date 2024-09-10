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Россия рассчитывает заключить новый межгосударственный договор с Ираном

Россия рассчитывает заключить новый межгосударственный договор с Ираном

Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

«Мы готовы к наращиванию взаимодействия по линии Совета безопасности. Продолжаем держать на контроле вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – сказал Шойгу. – Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами (России и Ирана)».

По его словам, присоединение Ирана к БРИКС создало дополнительные возможности для повышения качества взаимодействия его членов в целях формирования единой и неделимой архитектуры стратегической безопасности и справедливого полицентричного миропроядка.

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