Таджикистан предостерегает граждан от поездок в Россию

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Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало согражданам временно воздержаться от поездок в Россию. В диппредставительстве связали это с продолжающимся «режимом усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу».

«Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении посольства.