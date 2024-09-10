Гюлер: Сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией вносит вклад в стабильность в регионе

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Мы еще раз подчеркиваем решительную поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана и Грузии.

Об этом заявил глава министерства национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе пресс-конференции в Батуми по итогам 11-й трехсторонней встречи министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии.

Он отметил, что между тремя странами существует трехсторонний формат сотрудничества.

«В силу своего исторического и стратегического расположения Кавказ имеет большое значение с точки зрения региональной и международной безопасности. Трехстороннее сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией служит общим интересам и ожиданиям наших стран, вносит большой вклад в мир и стабильность на Кавказе. Подписанным трехсторонним меморандумом мы подтвердили готовность и дальше развивать это образцовое, тесное и прочное сотрудничество. Верю, что эта синергия между нами позволит наладить новое сотрудничество и партнерство в будущем. Сегодня вместе с моими уважаемыми коллегами мы подтвердили наше стремление максимально расширить сотрудничество во всех областях между нашими странами, имеющих глубокие, исторические корни. В ходе встречи мы еще раз подчеркнули решительную поддержку независимости и территориальной целостности Азербайджана и Грузии», – приводит TRT Haber его слова.