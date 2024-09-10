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Президент Азербайджана наградил медалистов Паралимпийских игр

Президент Азербайджана наградил медалистов Паралимпийских игр

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалистов Паралимпийских игр. Согласно распоряжению, сумма премии для спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты, достигнутые на XVII летних Паралимпийских играх, определена в следующем порядке:

– 200 000 манатов каждому спортсмену, занявшему первое место, и 100 000 манатов его тренеру;

– 100 000 манатов каждому спортсмену, занявшему второе место, и 50 000 манатов его тренеру;

– 50 000 манатов каждому спортсмену, занявшему третье место, и 25 000 манатов его тренеру.

Также глава государства за высокие достижения на XVII Летних Паралимпийских играх в городе Париж Франции и заслуги в развитии азербайджанского спорта наградил следующих азербайджанских спортсменов и их тренеров:

орденом «Шохрат»

Асланова Орхана Аловсат оглу

Велиеву Ламию Ровшан гызы

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Халилова Имамеддина Мариф оглу

Наджафзаде Саида Али оглу

орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Салея Рамана Сергеевича

Закиева Ильхама Азизага оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Зейналова Сабира Эльниз оглу

орденом «Эмек» 1-й степени

Панютина Олега Викторовича

орденом «Эмек» 2-й степени

Джулфаева Алаверди Абасовича

Заеца Владимира Владимировича

орденом «Эмек» 3-й степени

Ибрагимова Ибрагима Эльдар оглу

Кириллова Федора Борисовича

медалью «Терегги»

Халилова Арифа Мамед оглу

Исрафилова Назима Мухаммедвели оглу

Шукюрова Вугара Гюльага оглу

Тагизаде Фарида Авез оглу

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Алиева Рашада Рауф оглу

Алиева Тофига Зохраб оглу

Исрафилова Вели Рашадат оглу

Захидова Азада Закир оглу.

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