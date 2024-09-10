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Принцесса Уэльская завершила лечение от рака

Принцесса Уэльская завершила лечение от рака

Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.

Об этом она написала в соцсети X.

«Сейчас… я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим», – написала Кэтрин.

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