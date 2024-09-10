Принцесса Уэльская завершила лечение от рака

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Супруга наследника британского престола принцесса Уэльская Кэтрин (Миддлтон) сообщила, что завершила курс лечения от рака.

Об этом она написала в соцсети X.

«Сейчас… я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи. Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим», – написала Кэтрин.