Харрис при подготовке к дебатам задействовала дублера Трампа

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Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пригласила дублёра баллотирующегося на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа для подготовки к их дебатам 10 сентября, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Харрис провела четыре прошедших дня в отеле Omni William Penn в Питтсбурге, где была организована площадка, имитирующая студию ABC, и в течение нескольких часов репетировала ответы на вопросы.

Её команда также задействовала опытного дублёра Трампа для отработки Харрис реакций на жёсткую критику и оскорбительные комментарии.