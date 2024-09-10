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Великобритания изгоняет афганскую дипмиссию

Великобритания изгоняет афганскую дипмиссию

Посольство Афганистана в Великобритании 27 сентября прекратит свою работу по требованию местных властей.

Об этом сообщил глава афганского диппредставительства Залмай Расул.

«Посольство Исламской республики Афганистан в Лондоне официально закроется и прекратит свою работу 27 сентября 2024 года на основании официального запроса страны пребывания», – написал он в соцсети «X».

По данным газеты The Express Tribune, подобное решение власти Великобритании приняли из-за того, что радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, отказалось признавать документы, выданные афганскими дипмиссиями, чьи руководители отказались сотрудничать с Кабулом. Как сообщили ранее в сформированном талибами министерстве иностранных дел, в их число также вошли афганские посольства в Австралии, Австрии, Бельгии, Греции, Италии, Канаде, Норвегии, Польше, Франции, Швейцарии и Швеции.

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