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Дело о геноциде: Израиль просит США надавить на ЮАР

Дело о геноциде: Израиль просит США надавить на ЮАР

Израиль просит США оказать давление на ЮАР, чтобы она прекратила рассмотрение дела о геноциде в Международном суде. Об этом пишет Axios.

С этой целью Тель-Авив ведет лоббирование среди конгрессменов, утверждает американский новостной портал со ссылкой на документ МИД Израиля.

«Мы просим вас немедленно работать с законодателями на федеральном и государственном уровнях, с губернаторами и еврейскими организациями, чтобы оказать давление на Южную Африку с целью изменить ее политику в отношении Израиля и ясно дать понять, что продолжение текущих действий, таких как поддержка ХАМАС и антиизраильские действия в международных судах, обойдется им в значительную цену», – приводит Axios текст секретного документа, который, как утверждается, израильское министерство иностранных дел направило в посольство в Вашингтоне и во все израильские консульства в США.

Сообщается, что израильским дипломатам было поручено попросить членов Конгресса сделать публичные заявления с осуждением действий Южной Африки против Израиля и угрожать возможным приостановлением торговых отношений США с Южной Африкой.

Однако Axios отмечает, что такой исход маловероятен, поскольку США стремятся сохранить отношения с Южной Африкой для противодействия влиянию России и Китая.

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