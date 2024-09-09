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Орбан против принуждения со стороны Брюсселя

Орбан против принуждения со стороны Брюсселя

Руководство ЕС не должно принуждать страны-участницы к своему видению миграционных вопросов. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Решение о миграции не должно приниматься Брюсселем. Это должно быть решением отдельных стран-участниц, поскольку это вопрос национального суверенитета. Почему они (руководство ЕС – прим.) хотят заставить нас?» – приводит слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на странице в X.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере €200 млн, а также ежедневные выплаты на сумму €1 млн за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.

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