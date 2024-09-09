Мирзоян раскрыл, как Баку и Ереван планируют решить вопрос Зангезурского коридора

Армения исключает контроль со стороны третьих сил над дорогой между Азербайджаном и Нахчываном в Сюнике (Зангезур).
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Sputnik Армения.
«Ничего того, что подразумевает создание коридора и передачи его контроля какой-либо третьей стороне не обсуждается», – сказал он.
По его словам, на данный момент обсуждается вариант привлечения частных компаний с обеих сторон, для решения вопросов безопасности граждан. Теоретически они могут сопровождать товарные или пассажирские вагоны.