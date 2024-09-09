Мирзоян раскрыл, как Баку и Ереван планируют решить вопрос Зангезурского коридора

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Армения исключает контроль со стороны третьих сил над дорогой между Азербайджаном и Нахчываном в Сюнике (Зангезур).

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Sputnik Армения.

«Ничего того, что подразумевает создание коридора и передачи его контроля какой-либо третьей стороне не обсуждается», – сказал он.

По его словам, на данный момент обсуждается вариант привлечения частных компаний с обеих сторон, для решения вопросов безопасности граждан. Теоретически они могут сопровождать товарные или пассажирские вагоны.