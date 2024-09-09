Тегеран в истерике: Собхани побежал на встречу с Григоряном

442 Просмотров

«Граница мира и дружбы» — новый хит сезона в исполнении Армении и Ирана.

На фоне антироссийских и антиазербайджанских истерик в Тегеране из-за поддержки Москвой Зангезурского коридора, посол Ирана в Армении, Мехди Собхани, срочно побежал на встречу с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном, чтобы подтвердить мантру про «незыблемость границ».

Григорян не упустил момент, поблагодарил Иран за поддержку территориальной целостности Армении и заверил, что «никакая сила не сможет нарушить эту священную связь».

И как вишенка на этом дипломатическом торте, Григорян принялся заверять иранского дипломата: разблокировка территории будет происходить «исключительно под строгим контролем армянских структур».